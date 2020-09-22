Бакинское транспортное агентство обратилось к водителям.

Как сообщили в Day.Az в БТА, одной из причин появления пробок и плотности на дорогах столицы в основном в часы пик является неисправность транспортных средств, которые остаются на проезжей части дороги.

"В последние месяцы это наблюдается чаще. Сбой транспортного средства на проезжей части вызывает задержки в движении других автомобилей, что в конечном итоге приводит к пробкам. При этом больше остальных страдают от этого пассажиры общественного транспорта. Учитывая это, рекомендуем водителям не управлять технически неисправными автомобилями. Следует постоянно контролировать состояние транспортного средства", - отметили в БТА.