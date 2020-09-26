Продлен срок выбора специальности для поступления в резидентуру.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Государственного экзаменационного центра, срок выбора специальности должен был завершиться 25 сентября в 23:59, но был продлен до 10:00 26 сентября.

Кандидаты для выбора специальностей должны перейти на страницу eservices.dim.gov.az/erizerez/ixtisas1

К конкурсу допускаются кандидаты, набравшие 50 и больше баллов.

Отметим, что по состоянию на 02:00 26 сентября, число кандидатов, выбравших специальность, составляет 456. Из них 424 относятся к азербайджанскому, 32 - к русскому разделу.