Бакинское метро будет обеспечено оборудованием радиосвязи Tetra

В соответствии с требованиями современных систем, установленных на "фиолетовой ветке" Бакинского метро, еще в четырех поездах было установлено сигнальное оборудование компании Thales и оборудование радиосвязи Tetra, сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Было отмечено, что эти поезда отправлены на "фиолетовую ветку" и принимаются соответствующие меры по их эксплуатации.

При модернизации поездов были применены система управления российской компании "Спецавтоматика", компрессорная установка нового поколения Knorr Bremse, два новых типа контакторов, а также внедрены другие новшества.

Это позволило упростить обслуживание составов, а также повысить безопасность и надежность вагонов.