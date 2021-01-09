На грузино-азербайджанской границе произошло землетрясение

В приграничном с Азербайджаном районе Кахети в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространили Институт наук о Земле и Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.

Сообщается, что землетрясение произошло в 09:00 по местному времени, его эпицентр находился вблизи города Гурджаани.