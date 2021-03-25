https://news.day.az/society/1328284.html В Азербайджане выявлено еще 1429 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1429 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1429 случаев заражения коронавирусом, 548 человек вылечились, 17 скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 250 921 факт заражения коронавирусной инфекцией, 234 382 человека вылечились, 3 421 скончался, число активных больных - 13118.
До сегодняшнего дня в Азербайджане проведен 2 807 861 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 8 760 тестов.
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