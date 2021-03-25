В Азербайджане выявлено еще 1429 случаев заражения коронавирусом, 548 человек вылечились, 17 скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 250 921 факт заражения коронавирусной инфекцией, 234 382 человека вылечились, 3 421 скончался, число активных больных - 13118.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведен 2 807 861 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 8 760 тестов.