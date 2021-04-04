В Баку изменена схема движения пяти автобусных маршрутов

В связи с проведением 5 апреля ремонтных работ на участке улицы Худу Мамедова от перекрестка с улицей Ильгара Зульфугарова до перекрестка с улицей Мухаммеда Хади будут введены временные ограничения движения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, по этой причине схемы движения регулярных маршрутов M1, M2, M6, 11 и 104 будут временно организованы в следующем порядке:

экспресс по маршруту М1, М2, М6 в направлении станции метро "Ази Асланов" будет двигаться по Украинскому кругу - улице Мухаммеда Хади с поворотом в обратном направлении, затем по собственной схеме движения;

регулярный маршрут № 11 по Украинскому кругу - улице Вунгтау - проспекту Гянджа - улице Садыгжан;

регулярный маршрут 104 в направлении станции метро "Ази Асланов" по проспекту Гянджа - улице Вунгтау - Украинскому кругу - улице Мухаммеда Хади с поворотом в обратном направлении, затем по собственной схеме движения.