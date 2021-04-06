https://news.day.az/society/1331505.html Сколько продлится ветреная погода в Баку? - Отвечает минэкологии
Сколько продлится ветреная погода в Баку? - Отвечает минэкологии
Порывистый ветер в Баку и на Абшеронском полуострове стихнет к вечеру шестого апреля, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
Сегодня в Баку и на Абшероне ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, с порывами до 23-28, местами - до 30 метров в секунду.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-17, в Баку - 15-17 градусов тепла.
В районах Азербайджана скорость западного ветра достигнет 15-20, местами - 25-30 метров в секунду.
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