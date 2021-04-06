https://news.day.az/society/1331663.html Сильный ветер вызвал перебои с электричеством в ряде районов Азербайджана - ФОТО
Сильный ветер вызвал перебои с электричеством в ряде районов Азербайджана - ФОТО
Сильный ветер нанес серьезный ущерб энергетическому хозяйству в некоторых районах Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришиг".
В Шабранском, Хачмазском и Губинском районах слетели крыши частных домов, упали деревья, в результате чего произошли перебои в электроснабжении.
Сотрудники АО уже устранили возникшие перебои в Губинском и Шабранском районах, а в Хачмазском районе работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре