Раньше не верили в коронавирус, а теперь распространяют фейки о вакцине

Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и со стремительным распространением необоснованной и неподтвержденной информации.

Об этом сказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат отметил, что подобная информация вводит людей в заблуждение.

По его словам, раньше многие сомневались в существовании коронавируса.

"После разработки вакцин от COVID-19 начали сомневаться в этих препаратах. А в последнее время распространяется недостоверная информация об отдельных вакцинах, в том числе об AstraZeneca", - сказал Махмудов.

Он отметил, что страны мира и специалисты действуют в соответствии с рекомендациями исследовательских центров и ВОЗ.

"ВОЗ подробно ответила на вопросы в связи с вакциной AstraZeneca. Было отмечено, что нет доказательств того, что этот препарат влияет на свертываемость крови. Об этом были проинформированы все страны, в том числе и Азербайджан. Азербайджан предпринимает все необходимые шаги для обеспечения безопасности. Граждане должны знать, что в Азербайджане достаточно доз китайской вакцины, и сегодня началась вакцинация препаратом AstraZeneca. На сегодня в Великобритании многие получили эту вакцину. И в настоящее время эта страна лидирует в мире по положительным итогам вакцинации", - сказал Махмудов.