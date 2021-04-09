Армяне уничтожили тысячелетние ханские чинары в Зангилане

Армения совершила вандализм на территории Баситчайского государственного заповедника в Зангиланском районе Азербайджана, сообщает в пятницу корреспондент Trend, передает Day.Az.

После оккупации Зангилана армяне вырубили на территории района ханские чинары, тополя и другие деревья, которым было около трех тысяч лет. Они также устраивали пожары и уничтожали всю растительность.

Армяне использовали срубленные в Баситчайском заповеднике тысячелетние деревья для производства паркета. Срубив чинару, диаметр ствола которой составлял три метра, они также сожгли пень и корни этого дерева.