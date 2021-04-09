https://news.day.az/society/1332575.html Армяне уничтожили тысячелетние ханские чинары в Зангилане - ФОТО
Армяне уничтожили тысячелетние ханские чинары в Зангилане - ФОТО
Армения совершила вандализм на территории Баситчайского государственного заповедника в Зангиланском районе Азербайджана, сообщает в пятницу корреспондент Trend, передает Day.Az.
После оккупации Зангилана армяне вырубили на территории района ханские чинары, тополя и другие деревья, которым было около трех тысяч лет. Они также устраивали пожары и уничтожали всю растительность.
Армяне использовали срубленные в Баситчайском заповеднике тысячелетние деревья для производства паркета. Срубив чинару, диаметр ствола которой составлял три метра, они также сожгли пень и корни этого дерева.
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