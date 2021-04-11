https://news.day.az/society/1333181.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане 23 538 человек были вакцинированы от коронавируса (COVID-19).
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 18 956, вторую дозу получили 4 582 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 177 087, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 758 275, вторую дозу получили 418 812 человек.
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