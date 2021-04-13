Начинается прием документов для конкурса по набору учителей

С сегодняшнего дня начинается прием электронных документов на очередной этап собеседования конкурса по набору учителей на 2020-2021 учебный год.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, кандидаты, посетив свои личные страницы с 13 апреля, могут ознакомиться с инструкцией по участию в онлайн-интервью. Затем необходимо подтвердить участие, указав в соответствующей ячейке адрес электронной почты, на которую будет будет получена ссылка на интервью.

В 23:59 14 апреля истекает срок подачи заявки на прием электронного документа. После проверки данных кандидатов на их личные страницы будет отправлена соответствующая информация.

Отметим, что интервью будет проходить в режиме онлайн на платформе Microsoft Teams.

После завершения собеседований предусмотрена организация апелляционного процесса.