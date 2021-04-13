Если ситуация в связи с COVID-19 не изменится, возврата СМС-разрешений не избежать

Число суточных заражений COVID-19 в Азербайджане приближается к трем тысячам. Количество инфицированных намного превышает количество вылечившихся. это уже серьезный сигнал тревоги. Если ситуация в связи с COVID-19 не изменится, возврата к системе СМС-разрешений не избежать.

Об этом Day.Az сказал член Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Эльман Насиров.

"В текущей ситуации необходимы строгие карантинные меры. В подобных ситуациях ужесточение карантина начинает приносить свои плоды через некоторое время. Конечно, строгий карантинный режим накладывает определенные ограничения и не остается незамеченным в психологии человека. Но человеческая жизнь дороже всего", - считает наш собеседник.

Депутат отметил, что в результате длительного простоя метро, на наземный вид транспорта легла большая нагрузка и на улицах столицы часто можно наблюдать пробки.

"Люди находятся в автобусах в масках и используют дезинфицирующие средства. Однако из-за слишком большого количества пассажиров невозможно соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра и людям приходится ехать в автобусе в тесноте. Это, в свою очередь, приводит к увеличению статистики заражений", - подчеркнул он.

По его словам, проблема социальной дистанции стала одной из основных причин роста инфицирований.

"Оперативный штаб должен учитывать этот факт при принятии решений. Раз количество заражений не спадает ниже 2000, значит нужно вводить дополнительные ограничения, например систему СМС-разрешений", - заключил Эльман Насиров.

Абдул Керимханов