Продлен срок выплаты срочных надбавок к зарплате врачей, борющихся с коронавирусом

Срок выплаты срочных надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусом (COVID-19), продлен до 1 июня.

Как передает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Ранее срок выплаты срочных надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусом (COVID-19), был установлен до 31 марта. 