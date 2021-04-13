https://news.day.az/society/1333859.html Продлен срок выплаты срочных надбавок к зарплате врачей, борющихся с коронавирусом - РЕШЕНИЕ КАБМИНА
Продлен срок выплаты срочных надбавок к зарплате врачей, борющихся с коронавирусом - РЕШЕНИЕ КАБМИНА
Срок выплаты срочных надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусом (COVID-19), продлен до 1 июня.
Как передает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет Министров.
Ранее срок выплаты срочных надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с коронавирусом (COVID-19), был установлен до 31 марта.
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