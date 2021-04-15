Назван срок завершения строительства «Дороги Победы» в Шушу

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строительство "Дороги Победы", являющейся символом освобождения города Шуша от оккупации, сообщает Day.Az со ссылкой на госагентство.

"Дорога Победы", фундамент которой был заложен во время поездки Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Физулинский и Джебраильский районы 16 ноября 2020 года, была расширена всего да два месяца.

Она начинается от автомагистрали Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор. В соответствии с проектом ее протяженность составит 101 километр.

Дорога будет двухполосной и строится в соответствии со второй технической категорией.

В настоящее время ведутся земляные работы. На дороге также строятся три автомобильных моста протяженностью 33, 99 и 75 метров.

Трассу планируется сдать в эксплуатацию в сентябре нынешнего года.

"Дорога Победы" пройдет по территории Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов и соединит более 20 населенных пунктов, включая города Физули и Шуша.

Этот дорожный проект является частью единой транспортной концепции Карабаха.