В Баку заведующая детсадом заставляет выходить на работу сотрудников, заболевших COVID-19?

В социальных сетях получила распространение информация о том, что заведующая детским садом № 117 в Ясамальском районе Баку Солмаз Гаджиева заставляет выходить на работу сотрудников, заразившихся новым коронавирусом, грубо нарушая правила карантина.

Как заявили в ответ на запрос Oxu.Az в Бакинском городском управлении учреждений дошкольного образования и детских домов, одна из воспитательниц в детском саду заболела COVID-19:

"Решением Центра гигиены и эпидемиологии группа закрылась на двухнедельный карантин. Воспитатель и технический работник этой группы были отправлены домой. Детский сад продезинфицирован".

Как сообщили в управлении, информация о том, что Солмаз Гаджиева заставила выйти на работу сотрудников, зараженных коронавирусом, не соответствуют действительности.