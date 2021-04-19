https://news.day.az/society/1335265.html В Баку задержаны наркоторговцы
В Баку задержаны наркоторговцы
В Баку задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе операции, проведенной на основании поступившей информации сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны жители города Баку З.Мамедов и З.Гулиев. У них было обнаружено и изъято более 2 кг наркотиков, 750 таблеток метадона и 350 таблеток трамадола, электронные весы и 5000 манатов, вырученных от продажи наркотиков.
Проводится расследование.
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