В Баку задержаны наркоторговцы

В Баку задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе операции, проведенной на основании поступившей информации сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны жители города Баку З.Мамедов и З.Гулиев. У них было обнаружено и изъято более 2 кг наркотиков, 750 таблеток метадона и 350 таблеток трамадола, электронные весы и 5000 манатов, вырученных от продажи наркотиков.

Проводится расследование.