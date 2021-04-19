https://news.day.az/society/1335414.html В Баку автомобиль сбил женщину с двумя детьми - мать и сын погибли, дочь ранена - ФОТО
В Баку автомобиль сбил женщину с двумя детьми - мать и сын погибли, дочь ранена - ФОТО
В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зафиксировано возле Сабунчинского круга.
Автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Женщина и малолетний мальчик погибли, девочка получила различные травмы. В результате происшествия на дороге из поселка Беюк Шор в сторону аэропорта образовалась пробка.
Водитель автомобиля марки Ravon Тагиев Талех Ахлиман оглу был задержан сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции.
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