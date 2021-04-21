Обнаружено тело подростка, утонувшего в канале в Сиязане

Обнаружено тело 14-летнего мальчика, утонувшего в канале в Сиязане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям вытащили из воды и передали по назначению тело Гулиева Мурада Шахин оглу (2007 г.р.), утонувшего вчера на участке водного канала Тахтакерпю-Джейранбатан, проходящем по территории Сиязаньского района.