Завтра на заседании правления ПЕА будет рассмотрен вопрос Гусейнбалы Мираламова

Неэтичное поведение члена Совета ветеранов партии "Ени Азербайджан", председателя Хатаинской районной организации партии Гусейнбалы Мираламова на видеозаписях, распространенных в социальных сетях, вызвало серьезные обсуждения в обществе.

Отметим, эти действия Гусейнбалы Мираламова также были жестко осуждены представителями политической партии, которую он представляет. Но какое конкретно решение примет ПЕА в связи с аморальным поступком бывшего депутата Милли Меджлиса, какова будет официальная позиция партии "Ени Азербайджан" по этому вопросу?

Как сообщил корреспонденту АПА руководитель пресс-службы ПЕА Гусейн Пашаев, вопрос включен в повестку заседания правления партии, которое состоится 23 апреля, передает Day.Az.

"Выходящие за рамки этики действия Гусейнбалы Мираламова вызывают сожаление и осуждение у каждого члена партии "Ени Азербайджан". В течение дня во многих средств массовой информации публиковались осуждающие комментарии отдельных представителей ПЕА. Оценка далекому от морально-духовных ценностей поведению Мираламова будет дана на завтрашнем собрании", - отметил Г.Пашаев.