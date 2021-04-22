В Шеки наказали нарушителей карантинного режима

В Шеки выявлены заведения, функционировавшие в ночные часы в нарушение правил карантинного режима.

Об этом Day.Az сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

В ходе профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Шекинского РОП, было установлено, что находящееся в селе Баш Кюнгют кафе, а также городская чайхана "BMW" продолжали работать и ночью.

В отношении арендаторов объектов Азера Насруллаева и Вусала Агаммедова, а также 14 посетителей были составлены протоколы по статье 211.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках.

С нарушителями были проведены профилактические беседы, в очередной раз указано на важность соблюдения правил особого карантинного режима.