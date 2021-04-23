В Баку из школы украли автомат АК-74

В Баку совершена кража из школы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 37-го отдела Хатаинского районного управления полиции, задержан ранее судимый житель города Баку Э.Бабаев.

Он подозревается в том, что в ночь на 22 апреля украл в одной из общеобразовательных школ района один учебный газовый пистолет марки "Glock" и один учебный автомат марки "АК-74".