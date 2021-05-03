Сегодня в Азербайджане начинается применение вакцины компании AstraZeneca

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается применение вакцины Vaxzevria от covid-19 производства Оксфордского университета Англии.

Как сообщает Day.Az, вакцину "Vaxzevria" (компания-производитель "AstraZeneca") будут вводить лицам в возрасте 60 лет и старше. Вакцина будет применяться в городе Баку и шести регионах - Лянкяране, Шеки, Гяндже, Мингячевире, Абшероне и Сумгайыте.

Отметим, что в рамках платформы COVAX в нашу страну доставлено 84 000 доз вакцины "Vaxzevria".