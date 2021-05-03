В Лерике молла убил женщину

Вечером 28 апреля молла села Барзаву Лерикского района Мурад Аскеров ворвался в квартиру Закифы Фарзиевой (1981 г.р.) зная, что она в доме одна. Он пытался совершить в отношении женщины аморальные действия, но в это время З.Фарзиева стала кричать и звать соседей. М.Аскеров перерезал горло женщине ножом.

По данному факту в прокуратуре Лерикского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

У З.Фарзиевой остались трое детей.

Отметим, что руководитель пресс-службы УМК Рагима Дадашова заявила, что Мурад Аскеров, обвиняемый в убийстве жительницы села Барзаву Лерикского района Закифы Фарзиевой, не является религиозным деятелем, назначенным Управлением мусульман Кавказа (УМК).