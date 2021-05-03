https://news.day.az/society/1339341.html В Баку открылся новый автобусный маршрут - ФОТО
В Баку открылся новый автобусный маршрут - ФОТО
В Баку открылся новый автобусный маршрут №10, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Соответствующее решение принято по многочисленным просьбам граждан.
На новом маршруте будут курсировать современные комфортабельные автобусы BakuBus.
На нем будет внедрена безналичная оплата проезда.
Новый маршрут соединит станции метро "Хатаи", сад Самеда Вургуна (станция метро "28 Мая"), "Сахиль", "Ичеришехер" и "Эльмляр Академиясы".
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