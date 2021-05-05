https://news.day.az/society/1340191.html В Азербайджане выявлено еще 1080 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 1080 случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 1080 случаев заражения коронавирусом, 2074 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
20 пациентов с коронавирусом скончались.
На сегодня в Азербайджане выявлен 323 841 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 298 949 человек вылечились, 4 617 - скончались, число активных больных составило 20 275.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 701 тест, а в целом за все время пандемии - 3 289 864.
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