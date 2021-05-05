В Азербайджане выявлено еще 1080 случаев заражения коронавирусом, 2074 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

20 пациентов с коронавирусом скончались.

На сегодня в Азербайджане выявлен 323 841 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 298 949 человек вылечились, 4 617 - скончались, число активных больных составило 20 275.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 10 701 тест, а в целом за все время пандемии - 3 289 864.