Продолжается оказание психологической помощи пострадавшим от войны гражданам

Продолжается оказание психологической помощи нашим гражданам, столкнувшимся с психологическими проблемами в результате войны.

Как сообщает Day.Az, в этой связи Министерство по чрезвычайным ситуациям представило новое видео.