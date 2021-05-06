https://news.day.az/society/1340582.html Продолжается оказание психологической помощи пострадавшим от войны гражданам - ВИДЕО
Продолжается оказание психологической помощи пострадавшим от войны гражданам - ВИДЕО
Продолжается оказание психологической помощи нашим гражданам, столкнувшимся с психологическими проблемами в результате войны.
Как сообщает Day.Az, в этой связи Министерство по чрезвычайным ситуациям представило новое видео.
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