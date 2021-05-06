Вносятся изменения в формы увековечения памяти погибших за Родину.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемой поправке к закону "Об увековечении памяти погибших за Родину".

Согласно проекту, будут установлены бюсты героев Отечественной войны Азербайджанской Республики.

Имена героев Отечественной войны Азербайджанской Республики также будут присвоены улицам, площадям, организациям, предприятиям, военным и гражданским судам.