В Баку наградили участников проекта "Вспомни Победу"

В Русском доме в Баку (Российский-информационно культурный центр) прошло торжественное награждение участников проекта "Вспомни Победу", посвященного 76-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 годов).

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе РИКЦ.

В апреле 2021 года Русский дом в Баку запустил проект "Вспомни Победу". В его рамках было предложено всем желающим записать и опубликовать на своих страничках в Facebook и других социальных сетях песню или стихотворение, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, ветеранам войны и труда.

Проект продолжается под хэштегом #ВспомниПобеду и все желающие могут к нему присоединиться.