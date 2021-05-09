В Баку водитель сбил 6-летнего мальчика и скрылся

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, инцидент зарегистрирован в Насиминском районе.

Автомобиль сбил переходящего дорогу Лятифа Аскер оглу Мамедова 2015 г.р. Пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи, он взят под врачебный контроль. Во время обследования у него был диагностирован перелом левой ноги.

Водитель, сбивший малолетнего ребенка, скрылся с места происшествия. Полиция выясняет его личность.