https://news.day.az/society/1341412.html В Баку водитель сбил 6-летнего мальчика и скрылся
В Баку водитель сбил 6-летнего мальчика и скрылся
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, инцидент зарегистрирован в Насиминском районе.
Автомобиль сбил переходящего дорогу Лятифа Аскер оглу Мамедова 2015 г.р. Пострадавший был доставлен в больницу на машине скорой помощи, он взят под врачебный контроль. Во время обследования у него был диагностирован перелом левой ноги.
Водитель, сбивший малолетнего ребенка, скрылся с места происшествия. Полиция выясняет его личность.
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