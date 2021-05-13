В Джалилабаде перевернулся автомобиль, есть погибший и пострадавшие

В Джалилабаде произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в городе Гёйтепе Джалилабадского района перевернулся легковой автомобиль марки "Nissan".

Сообщается о том, что в результате происшествия один человек погиб, есть пострадавшие.

Их личности устанавливаются. По факту проводится расследование.