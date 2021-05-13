https://news.day.az/society/1342487.html В Джалилабаде перевернулся автомобиль, есть погибший и пострадавшие
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в городе Гёйтепе Джалилабадского района перевернулся легковой автомобиль марки "Nissan".
В Джалилабаде перевернулся автомобиль, есть погибший и пострадавшие
В Джалилабаде произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в городе Гёйтепе Джалилабадского района перевернулся легковой автомобиль марки "Nissan".
Сообщается о том, что в результате происшествия один человек погиб, есть пострадавшие.
Их личности устанавливаются. По факту проводится расследование.
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