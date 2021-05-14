В Исмаиллы без вести пропали мать и ребенок

4 мая жительница Исмаиллинского района Агазаде Арзу (1997 г.р.) вышла из дома с 5-летним сыном Ибрагимом, и не вернулась.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, примеры А.Агазаде следующие: рост 167 см, карие глаза, черные волосы. Она была одета в черную куртку, зеленые брюки, обута в спортивную обувь.

Тех, кто знает человека, которого вы видите на фотографии, или кто располагает информацией о них, просят сообщить в Службу МВД "102", а позвонить в ОП Исмаиллинского района - (020)285-11-89 и (050) 280-45-00, (050) 205-60-26.