В Азербайджане за сутки выявлено 326 случаев заражения COVID-19,

В Азербайджане выявлено еще 326 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1262 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

12 пациентов с коронавирусом скончались.