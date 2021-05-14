https://news.day.az/society/1342632.html В Азербайджане за сутки выявлено 326 случаев заражения COVID-19, вылечились 1262 человека - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 326 случаев заражения COVID-19, вылечились 1262 человека - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 326 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1262 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
12 пациентов с коронавирусом скончались.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре