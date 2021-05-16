В Азербайджане граждане получили более 2 млрд AZN соцвыплат

В Азербайджане с января по апрель 2021 года размер выплаченных населению пенсий, пособий, стипендий и адресной социальной помощи, составил 2 миллиарда 25 миллионов манатов, что на 6% (113,9 миллиона манатов) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Day.Az сообщает в воскресенье со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

"Эти соцвыплаты коснулись 2 миллионов 350 тысяч человек", - отмечает ведомство.