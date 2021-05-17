https://news.day.az/society/1343413.html Не посещайте освобожденные территории без разрешения - МВД предупредило граждан
Не посещайте освобожденные территории без разрешения - МВД предупредило граждан
Министерство внутренних дел в очередной раз призвало граждан не посещать освобожденные от оккупации территории без разрешения, в обход постов.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, несмотря на неоднократные предупреждения, все еще встречаются случаи, когда люди пытаются проникнуть на эти территории без разрешения, в обход контрольно-пропускных пунктов.
Отмечается, что учитывая наличие угроз,гражданам не следует посещать эти районы до полной очистки оккупированных территорий от мин и других взрывчатых веществ.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре