Не посещайте освобожденные территории без разрешения

Министерство внутренних дел в очередной раз призвало граждан не посещать освобожденные от оккупации территории без разрешения, в обход постов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, несмотря на неоднократные предупреждения, все еще встречаются случаи, когда люди пытаются проникнуть на эти территории без разрешения, в обход контрольно-пропускных пунктов.

Отмечается, что учитывая наличие угроз,гражданам не следует посещать эти районы до полной очистки оккупированных территорий от мин и других взрывчатых веществ.