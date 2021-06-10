Мы за возвращение к традиционному образованию в следующем учебном году

"Мы за то, чтобы в следующем учебном году вернуться к традиционной модели обучения. В Азербайджане около 1 миллиона человек уже полностью вакцинированы. Если учащиеся присоединятся к этому процессу, то есть если 80% учащихся будут вакцинированы, мы сможем вернуться к традиционному образованию".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил министр образования Эмин Амруллаев в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Он сказал, что процесс продолжается во всех регионах: "Более 24 тысяч из 38 185 работников сферы образования в Баку прошли вакцинацию. 4620 человек не были вакцинированы, потому что они были инфицированы, 3400 человек не были вакцинированы по другим причинам, таким как болезнь, беременность, наличие антител, около 3000 человек не были вакцинированы, потому что у них была справка от врача, и только 2500 человек отказались. Я рекомендую вакцинироваться всем".