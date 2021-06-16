Азербайджан разрешил гражданам еще 7 стран свободно въезжать в страну - СПИСОК - СРОКИ
С 21 июня гражданам ряда стран будет разрешено посещать Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
"В результате осуществляемых в нашей стране системных мер, а также успешной программы вакцинации, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане продолжает улучшаться.
В связи с этим, в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, с 10 июня были применены послабления в связи с въездом в Азербайджан воздушным путем граждан ряда стран со стабильной эпидемиологической обстановкой.
Учитывая улучшение эпидемиологической ситуации в странах с более интенсивным процессом вакцинации, с 21 июня гражданам указанных ниже стран разрешается посещать территорию Азербайджанской Республики:
- США
- Бахрейн
- Объединенные Арабские Эмираты
- Великобритания
- Израиль
- Венгрия
- Катар".
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