Азербайджан разрешил гражданам еще 7 стран свободно въезжать в страну

С 21 июня гражданам ряда стран будет разрешено посещать Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

"В результате осуществляемых в нашей стране системных мер, а также успешной программы вакцинации, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане продолжает улучшаться.

В связи с этим, в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, с 10 июня были применены послабления в связи с въездом в Азербайджан воздушным путем граждан ряда стран со стабильной эпидемиологической обстановкой.

Учитывая улучшение эпидемиологической ситуации в странах с более интенсивным процессом вакцинации, с 21 июня гражданам указанных ниже стран разрешается посещать территорию Азербайджанской Республики:

- США

- Бахрейн

- Объединенные Арабские Эмираты

- Великобритания

- Израиль

- Венгрия

- Катар".