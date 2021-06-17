Военнослужащий, погибший в ДТП в Лачине, похоронен в Товузе

Военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) старший лейтенант Насибов Эльмеддин Сулейман оглу, погибший вчера в ДТП в Лачинском районе, был похоронен в Товузском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, военнослужащий был похоронен сегодня на кладбище города Товуз.

Отметим, что другой военнослужащий ГПС, погибший в аварии, прапорщик Кямаллы Кямал Вилаят оглу сегодня был похоронен в селе Шеки Шекинского района.

Сообщается, что в соответствии с законодательством, нашим военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида.

Отметим, 16 июня 2021 года произошло ДТП на территории Лачинского района с участием грузового транспортного средства марки "МАЗ", в результате которого погибли военнослужащие Государственной пограничной службы старший лейтенант Насибов Эльмеддин Сулейман оглу и прапорщик Кямаллы Кямал Вилаят оглу.