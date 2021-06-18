Будет ли завтра ветренно на пляжах? - ПРОГНОЗ
19 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем-29-34 градусов, в Баку 23-25, днем 32-34 градусов тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем - 40-45 процентов.
На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды на пляжах Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба составит 22-23 градуса, Туркян, Говсан, Сахиль, Шых - 23-24 градусов тепла.
19 июня в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 34-39, в горах ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла.
Медико-метеорологический прогноз
19 июня на Апшеронском полуострове ожидаются небольшие колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.
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