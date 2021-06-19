https://news.day.az/society/1354127.html Два района Баку остались без воды
Два района Баку остались без воды
В связи с аварией на магистральном водопроводе подача питьевой воды в часть Ясамальского и Сабаильского районов ограничена.
Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", на территории работает аварийная бригада Бакинского водоканального управления, проводится работа по ликвидации последствий аварии.
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