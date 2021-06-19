Два района Баку остались без воды

В связи с аварией на магистральном водопроводе подача питьевой воды в часть Ясамальского и Сабаильского районов ограничена.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", на территории работает аварийная бригада Бакинского водоканального управления, проводится работа по ликвидации последствий аварии.