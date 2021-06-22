В Баку благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор

В рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, обновленный двор, расположенный по адресу: проспект Фатали Хана Хойского, 112, 114, улица Ашуга Алы 3, 4А Наримановского района столицы, охватывает жилые здания, в которых проживает около 1200 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни людей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и выработки привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки. На территории двора также установлены 2 беседки, новые скамейки и контейнеры для отходов.

С учетом пожеланий жителей в зданиях установлены новые лифты, во дворе - новые осветительные столбы и пожарные гидранты, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды зданий, для входа в блоки применяются электромагнитные карты. Наряду с восстановлением существующего озеленения, в соответствии с правилами особого карантинного режима на территории дополнительно посажены 30 деревьев, создана зеленая полоса на участке площадью 3000 квадратных метров.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба предоставлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.