Руководители религиозных конфессий посетили могилу Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева

Под руководством председателя Управления Мусульман Кавказа, Шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде мусульманские религиозные деятели и руководители действующих в Азербайджане православной, католической, еврейской, Албано-удинской религиозных конфессий посетили могилы национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Исраил оглу Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева на Второй Аллее почетного захоронения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, религиозные деятели почтили память генерал-майора Полада Гашимова, 11 офицеров и солдат Вооруженных сил Азербайджана, героически погибших 14 июля прошлого года в ходе ожесточенных боев на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе.

Были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов, возложены цветы к их могилам.