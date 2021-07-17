Дорожная полиция обратилась к выезжающим в регионы

В дни праздника Гурбан жители Баку будут выезжать на отдых в районы, в связи с чем движение транспорта на дорогах станет более интенсивным, передает Day.Az со ссылкой на сообщение Главного управления Государственной дорожной полиции.

В связи с этим дорожная полиция призывает водителей обратить внимание на техническую исправность своих автомобилей и соблюдать правила дорожного движения, а пассажиров - пристегиваться ремнями безопасности.

"На стационарных дорожных постах Государственной дорожной полиции созданы условия для отдыха водителей", - говорится в сообщении.