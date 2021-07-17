Военная прокуратура Азербайджана о количестве раскрытых в этом году преступлений

В первой половине 2021 года деятельность Военной прокуратуры Азербайджана была эффективной, и в результате целенаправленных мер было раскрыто 99,2 процента зафиксированных преступлений.

Как сообщили в субботу Day.Az в Военной прокуратуре Азербайджана, об этом было сказано 17 июля на оперативном совещании по итогам деятельности ведомства в первом полугодии.

Было отмечено, что в отчетном периоде совместно с соответствующими государственными органами был принят ряд мер в направлении более надежной защиты прав и свобод человека, повышения эффективности предпринимаемых в связи с этим шагов, обеспечения устойчивости дисциплины в Вооруженных силах, предупреждения преступности и других противоправных действий, а также была проведена последовательная и системная работа по повышению эффективности рассмотрения обращений граждан.