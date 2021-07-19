https://news.day.az/society/1362935.html В Барде на свадьбе произошло массовое отравление
В Барде на свадьбе произошло массовое отравление
Массовое отравление зафиксировано в Барде.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на одной из свадебных пиршеств.
Согласно информации, полученной в Бардинской центральной районной больнице, жительница Товузского района Сакина Гасанова 1987 г. р., жители Тертерского района -Мамедли Тукязбан Сеймур гызы 2006 г., Мамедов Сеймур Ташкилат оглу 1970 г. р., жители Бардинского района - Мурадов Джейхун Махьяддин оглу 1974 г. р., Мурадов Эльзамин Гусейн оглу 1999 г. р., Мурадов Махьяддин Гасан оглу 1944 года рождения госпитализированы с диагнозом пищевое отравление.
Бардинский районный отдел полиции оповещен о произошедшем.
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