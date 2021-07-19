https://news.day.az/society/1363122.html В Азербайджане выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 56 человек, два человека скончались, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 338 586 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 331 350 человек вылечились, 4 994 - скончались, число активных больных - 2 242.
За последние сутки в Азербайджане проведено 6 022 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 920 841 тест.
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