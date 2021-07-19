В Азербайджане выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 56 человек, два человека скончались, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 338 586 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 331 350 человек вылечились, 4 994 - скончались, число активных больных - 2 242.

За последние сутки в Азербайджане проведено 6 022 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 920 841 тест.