Началась регистрация для участия в экзаменах, требующих особых способностей.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты, желающие поступить на специальности, требующие особых способностей (IQTI) высших и средних специальных учебных заведений на базе 11-летнего образования и обратившиеся с заявлением по этому поводу, должны 22-29 июля 2021 г зарегистрироваться по ссылке (https://eservices.dim.gov.az/qabiliyyet/?frm=egov).

В экзаменационных комиссиях могут зарегистрироваться следующие лица:

- сдавшие выпускной экзамен в текущем году и по результатам соответствующие условиям конкурса;

- выпускники прошлых лет, сдавшие экзамен 1 или 2 июля и соответствующие условиям конкурса;

- абитуриенты, сдавшие экзамен по азербайджанскому (как государственному) языку;

Абитуриенты, которые хотят сдать экзамен по азербайджанскому языку 12 августа и принять участие в конкурсе по специальностям, требующим особых способностей, также должны зарегистрироваться 22-29 июля. Абитуриенты, не сдавшие экзамен по азербайджанскому языку, не будут допущены к выбору такой специальности, даже если они получат положительную оценку на экзамене, требующем особых способностей.

- суббакалавры;

Поступающие могут зарегистрироваться всего в 6 комиссиях средних специальных учебных заведений на базе высшего и полного среднего образования по 2 направлениям по своему выбору.

Следует отметить, что некоторое время назад Министерство образования издало 1-й и 2-й выпуски журнала "Экзамены, требующие особых способностей" за 2021 год для тех, кто хочет поступать на специальности, требующие специальных способностей, в высшие и средние специальные учебные заведения. . Эти журналы, являющиеся специальным выпуском журнала "Абитуриент", содержат всю необходимую информацию по данной теме.