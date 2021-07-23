В Азербайджане наложен арест на имущество стоимостью более 40 млн манатов

В первой половине 2021 года в Азербайджане был наложен арест на имущество общей стоимостью 44 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, об этом говорилось на оперативном совещании в надзорном ведомстве, посвященном итогам деятельности в первом полугодии.

В ходе предварительного расследования было установлено, что по завершенным уголовным делам нанесен материальный ущерб на сумму 110 миллионов 533 тысячи манатов, из них была обеспечена компенсация ущерба на 41,72 миллиона манатов (37,2 процента).

Кроме того, лица, освобожденные от уголовной ответственности по прекращенным в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства уголовным делам, компенсировали ущерб госбюджету на сумму 668 949 манатов.

Для обеспечения возмещения ущерба по уголовным делам в первом полугодии был наложен арест на имущество общей стоимостью 44 миллиона манатов, говорится в сообщении.