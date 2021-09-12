В Азербайджане обнародован список поступивших на вакантные места вузов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана издал 9-й и 10-й номера журнала "Абитуриент".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, в 9-ом номере журнала на азербайджанском и русском языках представлен список поступивших на вакантные места высших учебных заведений Азербайджана на 2021/2022 учебный год, а также проходные баллы для мест на платной основе и по государственному заказу.

В 10-м номере на азербайджанском и русском языках опубликован список поступивших в средние специальные учебные заведения на базе полного (11-летнего) среднего образования, а также минимальные проходные баллы, полученные в результате конкурса по специальностям.

Электронные версии журналов (в формате pdf) будут доступны с 13 сентября в разделе "Электронные услуги" сайта ГЭЦ при совершении оплаты через услугу "Онлайн-продажа электронных версий изданий ГЭЦ".