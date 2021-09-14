Обнародована численность населения Азербайджана

С начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 23 259 человек или 0,2 процента и составила 10 142 392 человека (на 1 августа 2021 года).

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате. Было отмечено, что 53,0% населения проживает в городах, 47,0% - в сельской местности, 49,9% - мужчины и 50,1% - женщины.